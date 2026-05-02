Theater-Highlights im Mai: Von Oscar Wilde bis Hollywood-Glanz
SCHWEINFURT – Das Theater der Stadt Schweinfurt präsentiert im Mai 2026 ein abwechslungsreiches Programm, das von zeitlosen Schauspiel-Klassikern über mitreißende Songdramen bis hin zu opulenter Filmmusik reicht. Karten für die verschiedenen Vorstellungen sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.
Die Besucher können sich auf packende Inszenierungen freuen, die aktuelle gesellschaftliche Themen spiegeln oder mit Humor und Musik für beste Unterhaltung sorgen.
Gesellschaftsstudie: „Das Bildnis des Dorian Gray“
Am Donnerstag, 7. Mai 2026, um 19:30 Uhr steht Oscar Wildes viktorianischer Klassiker auf dem Spielplan. Die Geschichte über den jungen Dorian Gray, der für ewige Jugend seine Seele opfert, während sein Porträt an seiner Stelle altert, ist heute so aktuell wie eh und je. Provokant und queer beleuchtet das Stück den modernen Schönheitswahn und die Grenzen der Moral.
Kult-Unterhaltung: „Ewig jung“
Das populäre Songdrama von Erik Gedeon gastiert am 16. Mai (19:30 Uhr) und 17. Mai (17:00 Uhr) in Schweinfurt. In einer fiktiven Altersresidenz für Schauspieler im Jahr 2070 lassen gealterte Rampensäue die großen Hits ihrer Karriere wieder aufleben. Das Publikum erwartet ein Abend voller Slapstick, schrägem Humor und unvergesslichen Rock- und Popklassikern wie „I Love Rock ’n’ Roll“ oder „Born to be wild“.
Glamour Pur: Die große Hollywood-Gala
Filmfans kommen am Freitag, 22. Mai 2026, um 19:30 Uhr voll auf ihre Kosten. Die Kölner Symphoniker präsentieren gemeinsam mit Solisten der Kammeroper Köln weltberühmte Melodien der Kinogeschichte. Das Programm im Theater im Gemeindehaus umfasst unter anderem Soundtracks aus „James Bond“, „Star Wars“, „Harry Potter“ und „Titanic“.
Informationen zum Vorverkauf
Die beliebten Theater- und Konzertfahrten nach Meiningen (9. Mai) und Bamberg (30. Mai) sind bereits restlos ausverkauft. Tickets für die Vorstellungen in Schweinfurt können an folgenden Stellen erworben werden:
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Tageskasse: Museum Otto Schäfer
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Bürgerservice: Markt 1, 97421 SCHWEINFURT
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Telefon: 09721/51-4955
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Online: www.theater-schweinfurt.de
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