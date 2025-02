Theater in Geldersheim: „Katharina und das ewige Leben“

GELDERSHEIM – Die Geldersheimer Theatergruppe präsentiert in diesem Jahr das himmlisch-höllische Volksstück „Katharina und das ewige Leben“ von Jochen Wiltschko.

Der Dreiakter spielt auf dem heruntergekommenen Sachsenhof, der nach dem Tod von Bauersfrau Karl in einem schlechten Zustand ist. Karl hat dem lieben Gott abgeschworen und sich dem Alkohol hingegeben. An einem Lichtmesstag trifft Katharina ein und beginnt ihre Arbeit als neue Magd. Doch schon bald stellt sie fest, dass auf dem Hof ein böser Teufel sein Unwesen treibt.

Die Aufführungen finden vom 28. März bis zum 13. April 2025 statt: freitags und samstags um 19:30 Uhr sowie sonntags um 16:00 Uhr im Saal des Fränkischen Hofes. An allen Vorstellungstagen lädt die Gaststätte im Fränkischen Hof zum gemütlichen Ausklang ein.

Der Kartenvorverkauf erfolgt am Samstag, den 22. Februar 2025, von 16:00 bis 17:00 Uhr in der „Alten Schule“, Musikzimmer, Würzburger Str. 16 in Geldersheim. Ab dem 24. Februar 2025 sind Karten auch bei Familie Hübner telefonisch unter 09721 – 8 70 75 (montags bis freitags von 18:00 bis 19:00 Uhr) erhältlich.