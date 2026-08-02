Theater Schloss Maßbach feiert Premiere von „Jugend auf Rezept“

MASSBACH, LKR. BAD KISSINGEN – Auf der Freilichtbühne des Theater Schloss Maßbach feiert am Samstag, 1. August, um 20 Uhr die Komödie „Jugend auf Rezept (Die Pille)“ von Roni Sinai Premiere. Die Inszenierung verbindet Situationskomik, Wortwitz und romantische Momente mit der Frage, was passieren würde, wenn man für kurze Zeit noch einmal jung sein könnte.

Im Mittelpunkt steht der junge Wissenschaftler Ole Galili, der eine Pille entwickelt hat, mit der sich Menschen für kurze Zeit verjüngen können. Seine ältere Vermieterin Adina erklärt sich zu einem Selbstversuch bereit und erlebt plötzlich ihre Jugend erneut. Dabei werden nicht nur alte Träume und Sehnsüchte geweckt – auch ein längst vergessener Dialekt aus ihrer Kindheit kehrt zurück.

Die Verjüngung bringt jedoch unerwartete Komplikationen mit sich: Adina beginnt eine Romanze mit dem neuen Freund ihrer Enkelin, während ihr Ehemann ihre häufigen Besuche bei dem jungen Mieter zunehmend misstrauisch beobachtet. Um das entstandene Chaos wieder in den Griff zu bekommen, scheint es nur eine Lösung zu geben: noch mehr Pillen.

Die Komödie wird bis Anfang September auf der Freilichtbühne des Theater Schloss Maßbach aufgeführt. Weitere Informationen sowie Eintrittskarten sind auf der Internetseite des Theaters erhältlich.