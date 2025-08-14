Theatergruppe Geldersheim spendet 1.500 Euro für den Herzenswunsch-Krankenwagen
GELDERSHEIM – Die Theatergruppe des Vereins für Heimat- und Brauchtumspflege Geldersheim hat den Malteser Hilfsdienst mit einer Spende in Höhe von 1.500 Euro unterstützt. Die Spende stammt aus dem Erlös der Theateraufführungen des vergangenen Jahres und ist für den „Herzenswunsch-Krankenwagen“ bestimmt. Der Verein wurde durch eine Besucherin, die mit Hilfe der Malteser eine Theateraufführung besuchen konnte, zu der Spende inspiriert.
Die Besucherin erhielt letztes Jahr die Gelegenheit, dank der Unterstützung einer Hospizbegleiterin sowie des Teams des Herzenswunsch-Krankenwagens der Malteser Würzburg und Abersfeld, ihren letzten Wunsch zu erfüllen und eine Theateraufführung zu besuchen. Die Theatergruppe stellte dafür vier Eintrittskarten zur Verfügung. Die große Dankbarkeit der Besucherin veranlasste die Gruppe dazu, den Herzenswunsch-Krankenwagen mit dem Erlös ihrer Aufführungen zu unterstützen.
Die Spende wurde von den Theatergruppenmitgliedern Martin Schlör und Matthias Friedrich an Kerstin Schug, Heidrun Reitstetter und Christian Margraf vom Malteser Hilfsdienst übergeben. Die Vertreter der Malteser zeigten sich sehr dankbar für die Unterstützung, die es ihnen ermöglicht, schwerkranken und sterbenden Menschen ihre letzten Herzenswünsche zu erfüllen. Der Herzenswunsch-Krankenwagen bringt diese Menschen ehrenamtlich an Orte, die sie alleine nicht mehr erreichen könnten, sei es, um einen weit entfernten Freund oder ein Konzert zu besuchen, das Meer noch einmal zu sehen oder in ihr Heimatdorf zu fahren.
