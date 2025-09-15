Theatergruppe spendet für Bildstocksanierung
GELDERSHEIM – Die Marienfigur beim Lagerhaus in der Raiffeisenstraße in Geldersheim erstrahlt nach einer umfassenden Sanierung wieder in neuem Glanz. Die Witterung hatte dem neugotischen Sandsteinbildstock aus dem Jahr 1888 zugesetzt. Die fachmännische Restaurierung wurde von der Firma Schneider aus Schleerieth durchgeführt.
Die Gemeinde Geldersheim investierte insgesamt rund 4.600 Euro in das Projekt. Sie erhielt eine Förderung von 960 Euro über die „kleine Denkmalpflege“ des Bezirks Unterfranken. Einen weiteren wichtigen Beitrag leistete die Theatergruppe des Vereins für Heimat- und Brauchtumspflege Geldersheim mit einer Spende von 1.000 Euro, die aus den Erlösen ihrer Theateraufführungen stammt.
Die Spende der Theatergruppe wurde gezielt für die Sanierung dieser Marienfigur eingesetzt, da sie sich unweit des Lagerhauses befindet, in dem der Kulissen- und Kostümfundus des Vereins untergebracht ist. Zudem ist der Bildstock eine regelmäßige Station bei der Fronleichnamsprozession. Erster Bürgermeister Thomas Hemmerich bedankte sich für die Unterstützung und zeigte sich dankbar, dass ein weiteres religiöses Kleindenkmal für die Nachwelt erhalten bleibt.
