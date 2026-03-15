Therapiefahrrad für Schonunger Tagesstätte dank Schaeffler-Mitarbeitenden
SCHONUNGEN IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Große Freude herrschte am vergangenen Montag bei der Spendenübergabe der Firma Schaeffler an die Heilpädagogische Tagesstätte (HPT) am Förderzentrum Schonungen. Durch den Einsatz von rund 500 Mitarbeitenden im Rahmen der Aktion „Stadtradeln“ konnte die Anschaffung eines dringend benötigten Therapiefahrrads realisiert werden, das den Kindern künftig mehr Mobilität und Eigenständigkeit im Alltag ermöglicht.
Die Belegschaft von Schaeffler sammelte über drei Wochen hinweg beeindruckende 118.000 Kilometer auf dem Fahrrad. Für jeden gefahrenen Kilometer flossen fünf Cent in den Spendentopf, wobei die Campusleitung des Standorts Schweinfurt den verbleibenden Betrag großzügig aufstockte. Die Wahl fiel in diesem Jahr bewusst auf die HPT der Lebenshilfe Schweinfurt, in der rund 116 Kinder und Jugendliche mit körperlichen Beeinträchtigungen individuell gefördert und betreut werden.
HPT-Leiter Mathias Baum bedankte sich herzlich für die Unterstützung und betonte, wie wertvoll solche Spenden für die Förderung der Kinder seien. Die Aktion verbindet auf ideale Weise den Klimaschutz mit gesellschaftlicher Verantwortung in der Region. Zum Abschluss der Übergabe erhielten die Gäste Einblicke in die Räumlichkeiten und den pädagogischen Alltag der Einrichtung, was den Dialog zwischen dem Unternehmen und der sozialen Institution weiter vertiefte.
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