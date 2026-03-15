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Therapiefahrrad für Schonunger Tagesstätte dank Schaeffler-Mitarbeitenden

15. März 2026Letztes Update 15. März 2026
Therapiefahrrad für Schonunger Tagesstätte dank Schaeffler-Mitarbeitenden
Bei der Übergabe des Therapiefahrrads an die HPT am Förderzentrum Schonungen (v. l.): Tina Fester-Schleifer (Therapieleitung HPT Schonungen), Tobias Willacker und Anja Bußmann (beide Energiemanagement, Schaeffler), Markus Braun (stellv. Therapieleitung HPT Schonungen), Johanna Katzenberger (Kommunikation, Schaeffler), Mathias Baum (Einrichtungsleiter HPT Schonungen), Jochen Greb (Leiter Facility Maintenance Standort Schaeffler) und Patrick Koch (Campusleiter Standort Schweinfurt, Schaeffler). - Foto: Johannes Bräutigam
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SCHONUNGEN IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Große Freude herrschte am vergangenen Montag bei der Spendenübergabe der Firma Schaeffler an die Heilpädagogische Tagesstätte (HPT) am Förderzentrum Schonungen. Durch den Einsatz von rund 500 Mitarbeitenden im Rahmen der Aktion „Stadtradeln“ konnte die Anschaffung eines dringend benötigten Therapiefahrrads realisiert werden, das den Kindern künftig mehr Mobilität und Eigenständigkeit im Alltag ermöglicht.

Die Belegschaft von Schaeffler sammelte über drei Wochen hinweg beeindruckende 118.000 Kilometer auf dem Fahrrad. Für jeden gefahrenen Kilometer flossen fünf Cent in den Spendentopf, wobei die Campusleitung des Standorts Schweinfurt den verbleibenden Betrag großzügig aufstockte. Die Wahl fiel in diesem Jahr bewusst auf die HPT der Lebenshilfe Schweinfurt, in der rund 116 Kinder und Jugendliche mit körperlichen Beeinträchtigungen individuell gefördert und betreut werden.

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HPT-Leiter Mathias Baum bedankte sich herzlich für die Unterstützung und betonte, wie wertvoll solche Spenden für die Förderung der Kinder seien. Die Aktion verbindet auf ideale Weise den Klimaschutz mit gesellschaftlicher Verantwortung in der Region. Zum Abschluss der Übergabe erhielten die Gäste Einblicke in die Räumlichkeiten und den pädagogischen Alltag der Einrichtung, was den Dialog zwischen dem Unternehmen und der sozialen Institution weiter vertiefte.

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