Thomas Bauer erhält Prokura bei MAINCOR

SCHWEINFURT – Die MAINCOR Rohrsysteme GmbH stärkt ihre Führungsstruktur und hat Thomas Bauer mit Wirkung zum 1. Juli 2026 Prokura erteilt. Gleichzeitig übernimmt der langjährige Mitarbeiter zusätzliche Verantwortungsbereiche.

Künftig verantwortet Bauer neben den Bereichen Logistik und Infrastruktur auch die kaufmännischen Funktionsabteilungen sowie das IT-Management und den Bereich Digitalisierung.

Thomas Bauer ist seit mehr als 15 Jahren in verschiedenen Führungspositionen für MAINCOR tätig und hat die Entwicklung des Unternehmens nach Angaben der Geschäftsführung maßgeblich mitgeprägt.

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Geschäftsführer Dieter Pfister bezeichnete die Erweiterung der Verantwortung als Ausdruck des großen Vertrauens in Bauers Fähigkeiten. Die Erteilung der Prokura sei die logische Konsequenz seiner erfolgreichen Arbeit und seines langjährigen Engagements.

Thomas Bauer bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen. Er freue sich auf die neuen Aufgaben und wolle gemeinsam mit dem Team die Zukunftsthemen des Unternehmens weiter vorantreiben und so zur erfolgreichen Entwicklung von MAINCOR beitragen.