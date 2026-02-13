Auto IU

THW Helfervereinigung erhält 2.000 € aus dem Rotarian Rowdy River Raft Race

Andreas Schipper (Zweiter Vorstand der THW-Helfervereinigung), Monika Werner (stv. Ortsbeauftragte THW Schweinfurt), Harald Lotter (Ortsbeauftragter THW Schweinfurt), Manfred Pabst (Präsident des Rotary Club Schweinfurt Peterstirn) und Jürgen Gratz (Vorstand der THW-Helfervereinigung) freuen sich sichtlich, dass der Radlader ihnen ausnahmsweise als Foto-Bühne dient. Foto: Bernd Meidel
SCHWEINFURT – Manfred Pabst, Präsident des Rotary Club Schweinfurt-Peterstirn, hat eine Spende in Höhe von 2.000 Euro an die THW-Helfervereinigung Schweinfurt e. V. übergeben. Die Summe stammt aus dem Erlös des rotarischen Schlauchbootrennens und soll in die weitere Aufwertung eines in rund 14.000 Arbeitsstunden restaurierten Radladers fließen.

Bei der Übergabe in der Franz-Schubert-Straße bedankten sich der Vorstand der Helfervereinigung, Jürgen Gratz, sowie der Ortsbeauftragte Harald Lotter für die finanzielle Unterstützung. Da ein erheblicher Teil der technischen Ausrüstung des THW nur durch Spenden und ehrenamtliches Engagement finanziert werden kann, betonte Pabst die Wichtigkeit solcher Hilfseinrichtungen als Förderziel für Rotary. Er hofft zudem, dass der Radlader bereits beim nächsten großen Schlauchbootrennen am 28. Juni 2026 beim Auf- und Abbau an der Gutermann-Promenade zum Einsatz kommt.

Weitere Informationen zum sozialen Engagement und dem traditionsreichen Rennen findest du auf der Webseite unter www.RaftRace.de.

