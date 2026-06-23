THW-Jugendlager im Wildpark Schweinfurt & Vorfreude auf das „Rowdy River Raft Race“
SCHWEINFURT – Unter dem Motto „Spielend helfen lernen“ versammelten sich kürzlich Jugendliche aus dem Regionalbereich Bamberg zu einem Sommer-Zeltlager des THW im Wildpark Schweinfurt. Das Projekt wurde durch eine großzügige Spende des Rotary Clubs Schweinfurt-Peterstirn in Höhe von 2.000 Euro unterstützt.
Praxisnahes Training für den Katastrophenschutz
Das Zeltlager bot den Jugendlichen einen umfassenden Einblick in die Aufgaben einer THW-Einsatzkraft. In zahlreichen Workshops arbeiteten sie mit Partnern wie der Polizei, Feuerwehr, Wasserwacht, dem Städtischen Forstamt sowie weiteren Organisationen zusammen, um die ehrenamtliche Kooperation im Katastrophen- und Zivilschutz zu vertiefen. Ein abwechslungsreiches Programm aus Sport, Kultur und Bildung ergänzte die Ausbildung.
Rotary Club unterstützt die Jugendarbeit
Die Spende von 2.000 Euro stammt aus den Erlösen des Schlauchbootrennens 2025. Manfred Pabst, Präsident des RC Schweinfurt-Peterstirn, betonte die Bedeutung der Jugendarbeit für den Club. Seit Bestehen der Initiative konnten bereits über 150.000 Euro für gemeinnützige Projekte in der Region gesammelt werden.
Einladung zum „Rowdy River Raft Race“ am 28. Juni
Um diese Erfolgsgeschichte fortzuführen, lädt der Rotary Club am Samstag, den 28. Juni 2026, zum großen Sommerfest an die Gutermann-Promenade ein. Von 10:00 bis 18:00 Uhr erwartet die Besucher ein buntes Programm:
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Wettkämpfe: Die spannenden Paddelrennen auf dem Main.
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Rahmenprogramm: Musik, kulinarische Verpflegung, Amphicar-Mitfahrten, AOK-Surfsimulator und weitere Aktivitäten wie Fotobox und Glücksrad.
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Besondere Highlights: Neben dem Preis für den originellsten Auftritt findet erstmals die „Mainsplash Challenge“ statt, bei der Schulklassen um Geldpreise antreten können.
Teilnahme und Information
Zahlreiche Teams haben sich bereits angemeldet. Interessierte Gruppen (9 bis 12 Personen) können sich weiterhin über die offizielle Website www.RaftRace.de einen Startplatz sichern.
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