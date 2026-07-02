Ticketautomat am Bahnhof Bad Kissingen gesprengt – Bahnhof derzeit gesperrt

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BAD KISSINGEN – Der Bahnhof Bad Kissingen ist derzeit gesperrt, nachdem Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag einen Ticketautomaten gesprengt haben. Einsatzkräfte der Bundespolizei sowie der Kriminalpolizei sind vor Ort und haben die Ermittlungen aufgenommen.

Nach ersten Informationen ereignete sich die Sprengung in der Nacht auf Donnerstag. Aus Sicherheitsgründen wurde der Bahnhof bis auf Weiteres gesperrt. Nähere Angaben zum entstandenen Schaden oder zu möglichen Tatverdächtigen liegen derzeit noch nicht vor.

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Weitere Informationen will die Polizei im Laufe der nächsten Stunden im Rahmen einer ausführlichen Pressemitteilung bekannt geben.

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