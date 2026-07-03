Auto IU

Ticketautomat am Bahnhof Bad Kissingen gesprengt – Bahnhof derzeit gesperrt

3. Juli 2026Letztes Update 3. Juli 2026
Ticketautomat am Bahnhof Bad Kissingen gesprengt – Bahnhof derzeit gesperrt
Bild von Thomas Staub auf Pixabay
A N Z E I G E
Eisgeliebt

BAD KISSINGEN – Der Bahnhof Bad Kissingen ist derzeit gesperrt, nachdem Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag einen Ticketautomaten gesprengt haben. Einsatzkräfte der Bundespolizei sowie der Kriminalpolizei sind vor Ort und haben die Ermittlungen aufgenommen.

Nach ersten Informationen ereignete sich die Sprengung in der Nacht auf Donnerstag. Aus Sicherheitsgründen wurde der Bahnhof bis auf Weiteres gesperrt. Nähere Angaben zum entstandenen Schaden oder zu möglichen Tatverdächtigen liegen derzeit noch nicht vor.

A N Z E I G E N
Newsallianz
Verstrickt und zugenäht

Weitere Informationen will die Polizei im Laufe der nächsten Stunden im Rahmen einer ausführlichen Pressemitteilung bekannt geben.

Das könnte Dich auch interessieren:

Aufgeklärt: Myrrhe ist der Tausendsassa bei Magen- und Darmbeschwerden und hat auch eine "opiate" Komponente

A N Z E I G E
Eisgeliebt in Schweinfurt - Premium-Eis
Mehr

ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

3. Juli 2026Letztes Update 3. Juli 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)