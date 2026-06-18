Ticketing-Informationen für die Saison 2026/27 des 1. FC Schweinfurt 05
SCHWEINFURT – Der 1. FC Schweinfurt 05 möchte in der Regionalliga Bayern an die im vergangenen Jahr etablierten Standards anknüpfen und seinen Fans weiterhin einen unkomplizierten und modernen Zugang zu den Spielen in der Riedel Bau Arena am Sachs-Stadion in Schweinfurt bieten. Der Verein möchte damit die positiven Erfahrungen aus der Drittliga-Saison fortführen.
Testspiele in der Sommervorbereitung
Für die Testspiele gegen Chemie Leipzig am Mittwoch, 24. Juni, um 18 Uhr sowie gegen den FSV Zwickau am Freitag, 3. Juli, ebenfalls um 18 Uhr, wird die Haupttribüne geöffnet. Es gilt freie Sitz- beziehungsweise Platzwahl, und es ist zudem vorgesehen, die Gästebereiche für die mitreisenden Fans zu öffnen.
Eintrittspreise
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Vorverkauf: Vollzahler 8 Euro, Ermäßigt 6 Euro, Kinder bis einschließlich 13 Jahre 3 Euro, Kinder bis einschließlich 5 Jahre haben freien Eintritt ohne Sitzplatzanspruch.
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Tageskasse: Am Spieltag wird ein Zuschlag von 2 Euro erhoben.
Bundle-Angebot (nur im Vorverkauf)
Für beide Testspiele gibt es ein vergünstigtes Bundle:
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Vollzahler: 13 Euro
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Ermäßigt: 10 Euro
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Kinder: 5 Euro
Erhältlichkeit der Tickets
Tickets sind im Fanshop, an allen bekannten Vorverkaufsstellen, online sowie über die Reservix-Ticket-Hotline unter 0761 / 888 499 99 (Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr) erhältlich.
Dauerkarten 2026/27
Der Start des Dauerkartenverkaufs ist für die erste Juli-Woche vorgesehen. Marketing- und Vertriebsleiter Steffen Reiser erklärt, dass man sich Zeit genommen habe, um den Prozess nach dem Abstieg und der kurzfristigen Aufnahme des TSV 1860 München sauber zu gestalten. Ziel ist es, dass die Ticketrohlinge vorliegen, sodass die Dauerkarte ohne Wartezeit oder spätere Abholung direkt mitgenommen werden kann.
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