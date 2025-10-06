Auto IU

Tiefe Kratzer und platte Reifen an zwei Fahrzeugen – Gibt es Zeugen in Kitzingen Repperndorf?

KITZINGENIn Repperndorf (OT von Kitzingen) hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag (04.10.2025 bis 05.10.2025) an zwei geparkten Autos erheblichen Sachschaden angerichtet.

In der Kreuzleinstraße wurden an einem grauen Mercedes alle vier Reifen zerstochen und das Fahrzeug an mehreren Stellen zerkratzt. Zusätzlich wurden an einem weißen Ford ebenfalls alle vier Reifen zerstochen. Der Gesamtschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Die Taten ereigneten sich zwischen 22:15 Uhr am Samstagabend und 09:20 Uhr am Sonntagmorgen.

Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09321/141-0 zu melden.

