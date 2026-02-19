Auto IU

Tierquälerei in den Hassbergen: 32 tote Geckos aufgefunden – Sie waren verhungert und verdurstet

19. Februar 2026Letztes Update 19. Februar 2026
    Foto: Markus Menn
    Foto: Markus Menn
    Sparkasse

    LKR. HASSBERGE – Bei einer Kontrolle des Veterinäramtes und Experten des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) wurden bei einem Reptilienhalter inakzeptable Zustände festgestellt, die zum Tod von 32 der insgesamt 96 Tiere führten.

    Den ersten Erkenntnissen nach sind die Tiere verhungert und verdurstet, da ihre spezifischen Bedürfnisse vor Ort in keiner Weise berücksichtigt wurden.

    Labus Kindertafel
    Deine

    Die genauen Todesursachen werden derzeit in der Pathologie des LGL ermittelt. Der Tierhalter zeigte sich während der Maßnahme uneinsichtig und beleidigte die anwesenden Polizeibeamten sowie Behördenmitarbeiter massiv. Er muss sich nun wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und Beleidigung verantworten. Zudem trägt er die Kosten für die fachkundigen Untersuchungen sowie die vorläufige Unterbringung der überlebenden Tiere.

    Das könnte Dich auch interessieren:

    Kauftipp: HITSTER - Das ultimative Party-Kartenspiel für unvergessliche Musikmomente

    Hol dir das ultimative Festival-Feeling direkt in dein Wohnzimmer und teste dein musikalisches Wissen mit Hitster Original. Du und deine Freunde oder Familie erlebt eine Zeitreise durch 100 Jahre Musikgeschichte, während ihr versucht, Hits in der richtigen Reihenfolge auf eurer Zeitlinie zu platzier

    Mehr

    Naturfreundehaus
    Alle Angaben ohne Gewähr!
    Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
    Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

    19. Februar 2026Letztes Update 19. Februar 2026

    Mehr

    Tagesseminare für Familien im Landkreis Schweinfurt: Unterstützung vom Babyalter bis zur Pubertät

    Tagesseminare für Familien im Landkreis Schweinfurt: Unterstützung vom Babyalter bis zur Pubertät

    19. Februar 2026
    Jetzt bewerben: Projekte zur Stärkung des ländlichen Raums gesucht

    Jetzt bewerben: Projekte zur Stärkung des ländlichen Raums gesucht

    19. Februar 2026
    ACHTUNG: Fährbetrieb eingestellt – Mainfähren Fahr und Nordheim müssen zum „Schiffs-TÜV“

    ACHTUNG: Fährbetrieb eingestellt – Mainfähren Fahr und Nordheim müssen zum „Schiffs-TÜV“

    19. Februar 2026
    Mighty Dogs unterliegen in torreichem Heimspiel

    Mighty Dogs unterliegen in torreichem Heimspiel

    19. Februar 2026
    Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)