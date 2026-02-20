Tierquälerei in den Hassbergen: 32 tote Geckos aufgefunden – Sie waren verhungert und verdurstet
LKR. HASSBERGE – Bei einer Kontrolle des Veterinäramtes und Experten des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) wurden bei einem Reptilienhalter inakzeptable Zustände festgestellt, die zum Tod von 32 der insgesamt 96 Tiere führten.
Den ersten Erkenntnissen nach sind die Tiere verhungert und verdurstet, da ihre spezifischen Bedürfnisse vor Ort in keiner Weise berücksichtigt wurden.
Die genauen Todesursachen werden derzeit in der Pathologie des LGL ermittelt. Der Tierhalter zeigte sich während der Maßnahme uneinsichtig und beleidigte die anwesenden Polizeibeamten sowie Behördenmitarbeiter massiv. Er muss sich nun wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und Beleidigung verantworten. Zudem trägt er die Kosten für die fachkundigen Untersuchungen sowie die vorläufige Unterbringung der überlebenden Tiere.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
