Tiersticker als Markenzeichen: Abgesperrter E-Scooter am Bahnhof Mellrichstadt gestohlen
MELLRICHSTADT – Die Polizeiinspektion Mellrichstadt fahndet nach einem gestohlenen Elektrokleinstfahrzeug und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Samstagnachmittag hat ein bislang unbekannter Langfinger am örtlichen Bahnhof zugeschlagen und einen gesicherten E-Scooter entwendet.
Die Tat ereignete sich am Samstag (6. Juni 2026) im Zeitraum zwischen 14:40 Uhr und 19:05 Uhr.
Roller war ordnungsgemäß gesichert
Der rechtmäßige Besitzer hatte seinen schwarzen E-Scooter im Bereich der Bahnhofstoiletten in der Bahnhofstraße abgestellt und dort auch ordnungsgemäß abgesperrt. Als er am Abend zum Abstellort zurückkehrte, hatten der oder die Täter das Schloss bereits geknackt und waren mit dem Roller spurlos verschwunden.
Das gestohlene Fahrzeug weist jedoch eine sehr markante Besonderheit auf, die es leicht wiedererkennbar macht: Auf dem Lenker des schwarzen E-Scooters befinden sich mehrere auffällige Tiersticker.
Polizei bittet um Hinweise
Da sich der Diebstahl am helllichten Tag an einem belebten Ort wie dem Bahnhofsgelände abspielte, hoffen die Ermittler darauf, dass Reisende oder Passanten verdächtige Beobachtungen gemacht haben.
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Wer hat am Samstagnachmittag im Bereich der Bahnhofstoiletten Personen beobachtet, die sich an einem E-Scooter zu schaffen machten?
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Wer kann Angaben zum Verbleib des schwarzen Rollers mit den charakteristischen Tierstickern am Lenker machen?
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mellrichstadt unter der Telefonnummer 09776/806-0 entgegen.
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