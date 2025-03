Tipp für Autofahrer: Der holländische Griff hilft Fahrradfahrer beim Aussteigen nicht zu übersehen

Der Holländische Griff: Ein einfacher Trick zur Vermeidung von Unfällen mit Fahrradfahrern

In den Niederlanden, einem Land mit einer ausgeprägten Fahrradkultur, gehört der sogenannte „Holländische Griff“ zur Verkehrserziehung. Dieser einfache, aber wirkungsvolle Trick hilft Autofahrern, Fahrradfahrer beim Öffnen der Autotür nicht zu übersehen und so gefährliche Unfälle zu vermeiden.

Beim „Holländischen Griff“ öffnet der Autofahrer die Tür nicht mit der Hand, die dem Türgriff am nächsten ist, sondern mit der entgegengesetzten Hand. Der Fahrer würde also die Tür mit der rechten statt der linken Hand öffnen. Durch diese Bewegung dreht sich automatisch der Oberkörper, wodurch der Blick nach hinten gelenkt wird – genau dorthin, wo sich ein herannahender Fahrradfahrer befinden könnte.

Diese Technik ist in den Niederlanden bereits fester Bestandteil der Fahrausbildung und wird dort seit Jahrzehnten angewendet. Sie ist besonders wichtig in Städten mit viel Radverkehr, wo sogenannte „Dooring“-Unfälle – also Unfälle durch plötzlich geöffnete Autotüren – eine ernste Gefahr darstellen.

Auch in anderen Ländern gewinnt der „Holländische Griff“ zunehmend an Bekanntheit. Verkehrssicherheitsorganisationen und Fahrradverbände setzen sich dafür ein, diese Methode in die Fahrschulen und Verkehrserziehung zu integrieren. In Deutschland gibt es ebenfalls Bestrebungen, den Trick bekannter zu machen und ihn als Standardpraxis zu etablieren.

Angesichts der zunehmenden Bedeutung des Radverkehrs könnte der „Holländische Griff“ eine einfache, aber effektive Maßnahme sein, um das Miteinander von Autofahrern und Radfahrern sicherer zu gestalten.