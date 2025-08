Tipp für die Sommerferien: Ausflug zum Waldspielplatz Hundelshausen

LANDKREIS SCHWEINFURT – Ein Ausflug zum Waldspielplatz Hundelshausen ist immer eine gute Idee – gerade in den Sommerferien. Der Spielplatz ist vor allem an heißen Tagen ein idealer Rückzugsort, da er durch den dichten Wald viel Schatten spendet.

Er ist nicht nur bei Familien sehr beliebt, auch vorbeifahrende Radler oder Kindergartengruppen sind jedes Mal begeistert. Besonders beliebt: Das Überqueren des Teichs mit dem Floß.

„Der Waldspielplatz Hundelshausen ist ein besonderer Ort für die ganze Familie und das ist maßgeblich der tollen Arbeit unseres Bauhof-Teams zu verdanken. Sie sorgen mit viel Engagement dafür, dass alle Besucherinnen und Besucher eine stets gut gepflegte und sichere Anlage vorfinden“, sagte Landrat Töpper bei einem Besuch vor Ort.

Seit mehr als 50 Jahren liegt der Spielplatz in der Trägerschaft des Landkreises Schweinfurt. In den zurückliegenden Jahren wurde er stetig erweitert, zum Beispiel kamen neue Spielgeräte hinzu.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Neuerung: Mehrere Liegen, verteilt über die gesamte Anlage, und eine Sitzgruppe am Teich wurden angebracht. Dabei waren die aktuellen Auszubildenden am Bauhof mit eingebunden und konnten ihr gelerntes Wissen direkt in die Praxis umsetzen.

Im Frühjahr erfolgt immer routinemäßig ein Spielplatz-TÜV durch ein externes Prüfinstitut und gemeinsam mit den Bayerischen Staatsforsten werden die umliegenden Bäume kontrolliert. Auch in diesem Jahr fiel die Bewertung positiv aus und die Spielplatz-Saison ist damit offiziell eröffnet.