Tipps der unterfränkischen Polizei zum Herbstanfang – Das sollten Autofahrer beachten
UNTERFRANKEN – Angesichts der aktuellen Temperaturen, des Regens und der früher einsetzenden Dunkelheit weist die unterfränkische Polizei alle Verkehrsteilnehmer darauf hin, ihre Fahrweise auf die herbstlichen und winterlichen Bedingungen anzupassen. Damit jeder sicher an sein Ziel kommt, sollten Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer die folgenden Sicherheitstipps beherzigen. Die Polizei wird in den kommenden Wochen zudem verstärkt die Wintertauglichkeit der Fahrzeuge kontrollieren.
Sicherheitstipps der Polizei für Herbst und Winter
Die verschlechterten Wetterverhältnisse erhöhen das Unfallrisiko erheblich. Beachten Sie daher folgende Punkte:
- FAHRWEISE ANPASSEN – FUSS VOM GAS:
Der Bremsweg auf nasser Fahrbahn kann sich nahezu verdoppeln. Die Haftung der Reifen nimmt ab, ein Effekt, der durch Laub auf der Fahrbahn oft noch verstärkt wird. Passen Sie die Geschwindigkeit den äußeren Faktoren an und planen Sie mehr Zeit ein.
- VORSICHT WILDWECHSEL:
Gerade auf Landstraßen und in waldreichen Gebieten besteht erhöhte Gefahr durch Wildtiere. Fahren Sie besonders aufmerksam und mit angepasster Geschwindigkeit, insbesondere auf Strecken, die mit dem Verkehrszeichen „Wildwechsel“ gekennzeichnet sind.
- LICHT AN – AUCH TAGSÜBER:
Fahren Sie bei schlechter Sicht wie Nebel, Regen oder Schneefall auch am Tag mit Abblendlicht. Nutzen Sie die Gelegenheit kostenloser Lichttests. Seien Sie vorsichtig bei der Lichtautomatik, da diese das Abblendlicht bei schlechter Sicht nicht immer rechtzeitig einschaltet.
- SEHEN UND GESEHEN WERDEN:
Rechnen Sie als Autofahrer mit dunkel gekleideten Fußgängern oder Radfahrern, die nur schwer zu erkennen sind. Fußgänger und Radfahrer sollten helle und am besten reflektierende Kleidung tragen.
- MIT „PROFIL“ SICHER ANS ZIEL:
Ziehen Sie rechtzeitig Winterreifen mit ausreichendem Profil auf. Warten Sie damit nicht bis zum ersten Schneefall. Als Grundregel gilt die Faustformel: Von O bis O (Oktober bis Ostern).
Die unterfränkische Polizei wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und unfallfreie Fahrt.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!