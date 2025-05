Titelgewinne für FC 05 und DJK Schweinfurt

SCHWEINFURT – Über 300 junge Leichtathletinnen und Leichtathleten im Alter von sechs bis 15 Jahren erlebten im Schweinfurter Sachs-Stadion bei bestem Wetter einen hervorragend organisierten Wettkampftag, bei dem die Bahneröffnung ausnahmsweise mit den Unterfränkischen Blockmehrkampfmeisterschaften zusammengelegt wurde. Die Athleten der Schweinfurter Vereine nutzten ihren Heimvorteil und feierten zahlreiche Erfolge.

Bei den Unterfränkischen Blockmehrkampfmeisterschaften der Altersklassen U14 und U16 konnten sich der FC 05 und die DJK Schweinfurt über insgesamt sechs Titelgewinne, drei zweite und vier dritte Plätze freuen. Samuel Retka (DJK) und Amelia Kaistura (FC) zeigten bei ihrem ersten Blockmehrkampf fabelhafte Leistungen und sicherten sich ungefährdet den Meistertitel. Jan Dengel (FC) gewann trotz gesundheitlicher Probleme überlegen die Meisterschaft. Weitere Unterfränkische Meistertitel gingen an Xaver Greulich (FC), Benjamin Zirkel (DJK) sowie die Mädchen-Mannschaft U14 des FC 05 mit Amelia Kaistura, Amelie Burgos, Lina Galka, Emilia Bausenwein und Selma Galka.

Auf das Siegerpodest schafften es außerdem Moritz Moser (FC), Eric Winterholt (FC) und die Jungen-Mannschaft U16 des FC 05 mit dem zweiten Platz sowie Greta Henninger, Jana Kraus (beide FC), Lars Müller und Anton Dinkel (beide DJK) mit dem dritten Rang.

In der Kinderleichtathletik gingen die jüngsten Athleten unter zehn Jahren in einem Mehrkampf aus Sprint, Zonen-Weitsprung, Raketen-Weitwurf und 600m-Hindernislauf an den Start. Hier beeindruckten Fabio Till, Elina Hepperle und Paula Zauner von der DJK mit sehr guten Leistungen und dem ersten Platz.

Starke Leistungen mit deutlichen Verbesserungen ihrer persönlichen Bestleistungen zeigten auch der dreizehnjährige Simon Baunach (DJK) mit 6:50,75 Minuten über 2000m in Schweinfurt sowie die 15-jährige Paula Moser (FC) mit 12,92 Sekunden über 100m, 26,32 Sekunden über 200m und 5,04m im Weitsprung in Aschaffenburg.