Titelregen in Bayreuth: AC 82 Schweinfurt dominiert Bayerische Masters Meisterschaft
SCHWEINFURT – Mit einer beeindruckenden Bilanz kehrten die Gewichtheber des AC 82 Schweinfurt von den Bayerischen Masters Meisterschaften aus Bayreuth zurück. Das siebenköpfige Team sicherte sich nicht nur sechs Goldmedaillen und einmal Silber, sondern triumphierte auch souverän in der prestigeträchtigen Vereinswertung.
An der erstmals in Bayreuth ausgetragenen Meisterschaft nahmen insgesamt 63 Athletinnen und Athleten aus 21 Vereinen teil. Die Schweinfurter Delegation zeigte sich dabei in hervorragender Verfassung und stellte unter anderem neue Rekorde auf.
Rekorde und persönliche Bestleistungen
Besonders im Fokus stand Bernd Stühler in der Klasse M60 bis 65 kg. Er verbesserte die bestehenden Unterfrankenrekorde und setzte mit 58 kg im Stoßen sowie 103 kg im Zweikampf neue Maßstäbe. Auch Heiko Schöller präsentierte sich in Bestform und stemmte mit 53 kg im Reißen sowie 123 kg im Zweikampf neue persönliche Bestmarken.
Nervenkrimi um den Meistertitel
Spannung bis zur letzten Sekunde bot das vereinsinterne unterfränkische Duell zwischen Rainer Klement und Thomas Stöhr (KSV Kitzingen). Klement lag nach dem Reißen zunächst mit acht Kilogramm im Rückstand, startete jedoch im Stoßen eine furiose Aufholjagd. Mit extremer Nervenstärke sicherte er sich am Ende mit lediglich einem Kilogramm Vorsprung den verdienten Meistertitel.
Die Ergebnisse im Detail
Die Heber des AC 82 Schweinfurt erzielten folgende Platzierungen:
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Wolfgang Balling (M70, -88 kg): 1. Platz (116 kg im Zweikampf)
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Heiko Schöller (M50, -79 kg): 2. Platz (123 kg im Zweikampf)
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Peter Michel (M55, -94 kg): 1. Platz (140 kg im Zweikampf)
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Bernd Stühler (M60, -65 kg): 1. Platz (103 kg im Zweikampf)
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Edmund Wunderlich (M60, -110 kg): 1. Platz (117 kg im Zweikampf)
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Julia Metzger (W35, -58 kg): 1. Platz (113 kg im Zweikampf)
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Rainer Klement (M45, -79 kg): 1. Platz (184 kg im Zweikampf)
Die Athleten lobten abschließend die tadellose Organisation durch den Ausrichter 1. AC Bayreuth, die den würdigen Rahmen für diese erfolgreichen Titelkämpfe bildete.
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