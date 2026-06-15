Tödliche Messerattacke in Elsenfeld: Tatverdächtiger Angehöriger festgenommen
ELSENFELD (LKR. ASCHAFFENBURG) – Am Sonntagabend ereignete sich ein tragisches Verbrechen nahe des Elsavatal-Radwegs. Eine 60-jährige Frau erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen, nachdem sie mit einem Messer attackiert worden war. Ein tatverdächtiger Angehöriger befindet sich in Haft.
Tathergang und Rettungseinsatz
Gegen 18:30 Uhr erreichte der Notruf die Polizei mit der Meldung über eine schwer verletzte Frau in der Nähe des Bahnhofs Elsenfeld. Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst eilten umgehend zum Fundort am Elsavatal-Radweg. Die 60-jährige afghanische Staatsangehörige wurde trotz schnell eingeleiteter medizinischer Maßnahmen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie jedoch wenig später an ihren schweren, durch ein Messer verursachten Verletzungen verstarb.
Festnahme eines Tatverdächtigen
Kurz nach dem Vorfall stellte sich ein 27-jähriger Familienangehöriger der Getöteten auf der Polizeiinspektion Obernburg. Gegen den ebenfalls aus Afghanistan stammenden Mann hatte sich unmittelbar nach der Tat ein dringender Tatverdacht ergeben. Die Festnahme durch die Polizei erfolgte widerstandlos.
Ermittlungen dauern an
Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm noch vor Ort in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg die Ermittlungsarbeit. Neben der Spurensicherung begannen die Beamten mit der Befragung erster Zeugen. Die Hintergründe sowie das mögliche Motiv für die Tat sind derzeit noch völlig unklar und Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.
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