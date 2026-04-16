Tödlicher Betriebsunfall in Gräfenneuses: 60-Jähriger von Radladerschaufel erfasst
GEISELWIND – Ein tragischer Arbeitsunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag im Geiselwinder Ortsteil Gräfenneuses. Ein 60-jähriger Mann wurde bei Arbeiten an einem Radlader schwer verletzt und erlag kurze Zeit später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.
Der Vorfall ereignete sich gegen 16:40 Uhr. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war der 60-jährige Slowene gerade mit Wartungsarbeiten an der Hydraulik des Radladers beschäftigt. Ein 28-jähriger Mann wollte das Fahrzeug zeitgleich wegfahren und übersah den Arbeiter dabei offenbar. Der 60-Jährige wurde von der Schaufel des schweren Geräts erfasst und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.
Ermittlungen zur Unfallursache
Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte und der Einlieferung in eine Klinik konnte das Leben des Mannes nicht mehr gerettet werden; er verstarb wenig später im Krankenhaus.
Die Beamten der Kitzinger Polizei konzentrieren sich bei ihrer Untersuchung nun vor allem darauf, wie es zu dem tragischen Übersehen des Mannes kommen konnte und ob Sicherheitsvorschriften missachtet wurden. Zur Klärung der genauen Unfallursache werden Zeugen befragt und die Abläufe auf dem Betriebsgelände rekonstruiert.
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