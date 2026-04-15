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Tödlicher Betriebsunfall in Wiesentheid: Arbeiter verstirbt in Getreidesilo

15. April 2026Letztes Update 15. April 2026
Tödlicher Betriebsunfall in Wiesentheid: Arbeiter verstirbt in Getreidesilo
Foto: Pixabay / pixel2013
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WIESENTHEID – Ein tragischer Betriebsunfall hat am Dienstagmittag in Wiesentheid ein Todesopfer gefordert. Ein 56-jähriger Mann kam in einem mit Getreide gefüllten Silo ums Leben. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen zur Ursache und zum genauen Hergang des Unglücks aufgenommen.

Gegen 12:45 Uhr ging der Notruf bei den Rettungskräften ein, nachdem der Arbeiter in das Silo geraten war. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und dem Technischen Hilfswerk (THW) war schnell vor Ort, um Rettungsmaßnahmen einzuleiten.

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Trotz des schnellen Eingreifens der Helfer kam für den 56-Jährigen jede Hilfe zu spät. Er verstarb aufgrund der Schwere des Unfalls noch an der Einsatzstelle.

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Untersuchung der Unfallursache
Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Würzburg geführt. Im Fokus steht dabei die Klärung der Frage, wie der erfahrene Arbeiter in das Silo geraten konnte und ob technische Mängel oder menschliches Versagen zu dem Vorfall führten.

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