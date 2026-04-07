Tödlicher Lkw-Unfall auf der A3: Sattelzug kommt von Fahrbahn ab
KLEINLANGHEIM, LKR. KITZINGEN – Am Dienstagmorgen hat sich auf der Autobahn 3 ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 47-jähriger Lkw-Fahrer tödlich verunglückt ist. Der Mann kam mit seinem Sattelzug zwischen den Anschlussstellen Kitzingen/Schwarzach und Wiesentheid von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.
Gegen 08:05 Uhr war der 47-Jährige mit seinem Gespann in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Auf Höhe eines Rastplatzes verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab.
Fahrer an der Unfallstelle verstorben
Durch die Wucht des Aufpralls gegen den Baum wurde der Fahrer aus dem Führerhaus geschleudert. Obwohl Ersthelfer und der Rettungsdienst umgehend medizinische Notfallmaßnahmen einleiteten, kam für den Mann jede Hilfe zu spät; er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Sattelzug kam bei dem Unfall seitlich zum Liegen und wurde massiv beschädigt.
Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen
Die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Um die Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn lückenlos aufzuklären, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg ein Gutachter an die Unfallstelle gerufen.
Verkehrsbehinderungen durch Bergungsarbeiten
Für die Dauer der Unfallaufnahme und die aufwendige Bergung des schweren Sattelzugs durch ein Fachunternehmen mussten Teile der Fahrbahn gesperrt werden. Die Absicherung der Unfallstelle erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften vor Ort. Das Fahrzeug wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen abgeschleppt.
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