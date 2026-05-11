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Tödlicher Motorradunfall bei Eisenheim: 57-Jähriger stirbt nach Kollision

11. Mai 2026Letztes Update 11. Mai 2026
Tödlicher Motorradunfall bei Eisenheim: 57-Jähriger stirbt nach Kollision
Symbolbild: 2fly4
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EISENHEIM, LKR. WÜRZBURG – Ein tragischer Verkehrsunfall hat am Samstagmittag auf der Kreisstraße WÜ4 ein Menschenleben gefordert. Ein 57-jähriger Motorradfahrer kollidierte bei einem Überholmanöver mit einem entgegenkommenden Geländewagen und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Gegen 12:30 Uhr wurden die Rettungskräfte über den schweren Zusammenstoß auf der Strecke zwischen Eisenheim und Dipbach informiert. Trotz des schnellen Eintreffens von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kam für den Zweiradfahrer jede Hilfe zu spät.

Frontalzusammenstoß bei Überholvorgang

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Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der 57-Jährige in Richtung Dipbach unterwegs. Als er offenbar dazu ansetzte, einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen, übersah er einen entgegenkommenden Jeep. Es kam zur heftigen Kollision der beiden Fahrzeuge.

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Während der Motorradfahrer tödlich verunglückte, erlitten die 48-jährige Fahrerin des Jeeps sowie ihr Beifahrer leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt und mussten durch einen Fachdienst abgeschleppt werden.

Sachverständiger zur Klärung hinzugezogen

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg die Ermittlungen aufgenommen. Um den exakten Hergang des Unfalls zu rekonstruieren, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger an die Unfallstelle gerufen.

Die Kreisstraße WÜ4 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und der aufwendigen Bergungsmaßnahmen für mehrere Stunden komplett gesperrt.

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