Tödlicher Motorradunfall bei Geiselwind: 54-Jähriger kam von der Straße ab
GEISELWIND, LKR. KITZINGEN – Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der Strecke zwischen Dürrnbuch und Rehweiler. Ein 54-jähriger Motorradfahrer kam von der Fahrbahn ab und verstarb infolge des Sturzes im Krankenhaus.
Hergang des Unfalls
Der 54-jährige deutsche Motorradfahrer war am Sonntag im Zeitraum zwischen 15:40 Uhr und 16:10 Uhr unterwegs. In einer Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine. Das Fahrzeug geriet von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke.
Rettungsmaßnahmen und Ausgang
Nach dem Unfall wurde der schwer verletzte Mann von Angehörigen in ein Krankenhaus gebracht. Trotz der ärztlichen Bemühungen erlag der Fahrer am späten Sonntagabend seinen schweren Verletzungen.
Ermittlungen der Polizei
Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Um die Ursache des Sturzes zweifelsfrei zu klären, wurde zudem ein Sachverständiger in die Untersuchungen einbezogen.
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