Auto IU

Tödlicher Motorradunfall bei Geiselwind: 54-Jähriger kam von der Straße ab

7. Juli 2026Letztes Update 7. Juli 2026
Tödlicher Motorradunfall bei Geiselwind: 54-Jähriger kam von der Straße ab
Symbolbild: 2fly4
A N Z E I G E
Sparkasse

GEISELWIND, LKR. KITZINGEN – Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der Strecke zwischen Dürrnbuch und Rehweiler. Ein 54-jähriger Motorradfahrer kam von der Fahrbahn ab und verstarb infolge des Sturzes im Krankenhaus.

Hergang des Unfalls

Der 54-jährige deutsche Motorradfahrer war am Sonntag im Zeitraum zwischen 15:40 Uhr und 16:10 Uhr unterwegs. In einer Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine. Das Fahrzeug geriet von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke.

Rettungsmaßnahmen und Ausgang

A N Z E I G E N
Doggenclub
Verstrickt und zugenäht

Nach dem Unfall wurde der schwer verletzte Mann von Angehörigen in ein Krankenhaus gebracht. Trotz der ärztlichen Bemühungen erlag der Fahrer am späten Sonntagabend seinen schweren Verletzungen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut

Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

A N Z E I G E
Eisgeliebt in Schweinfurt - Premium-Eis
Mehr

Ermittlungen der Polizei

Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Um die Ursache des Sturzes zweifelsfrei zu klären, wurde zudem ein Sachverständiger in die Untersuchungen einbezogen.


ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

7. Juli 2026Letztes Update 7. Juli 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)