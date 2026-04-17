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Tödlicher Sturz: 88-jährige Fußgängerin nach Vorfall in Heidingsfeld verstorben

17. April 2026Letztes Update 17. April 2026
Tödlicher Sturz: 88-jährige Fußgängerin nach Vorfall in Heidingsfeld verstorben
Foto: 2fly4
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WÜRZBURG / HEIDINGSFELD – Ein tragisches Ereignis im Würzburger Stadtteil Heidingsfeld hat ein tödliches Ende genommen. Eine 88-jährige Frau, die am Mittwochnachmittag bei Gartenarbeiten auf die Fahrbahn stürzte, ist am gestrigen Donnerstagmittag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt nun intensiv zum Hergang des Geschehens.

Der Vorfall ereignete sich gegen 14:00 Uhr im Rübezahlweg. Die Seniorin war zum Unfallzeitpunkt damit beschäftigt, Laub vor ihrem Wohnanwesen zusammenzukehren. Nach derzeitigem Kenntnisstand stürzte die Frau dabei aus noch ungeklärter Ursache auf die Straße. Zur selben Zeit rangierte ein 61-jähriger Fahrer mit seinem Ford unmittelbar neben der Dame rückwärts.

Ungeklärter Zusammenhang mit rangierendem Fahrzeug

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Ob die 88-Jährige von dem Pkw erfasst wurde oder ob der Sturz unabhängig von dem Fahrzeug geschah, ist derzeit zentraler Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Autofahrer leistete sofort Erste Hilfe und setzte den Notruf ab. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde die Schwerverletzte in eine Klinik eingeliefert, wo sie jedoch wenig später verstarb.

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Sachverständige unterstützt die Ermittlungen

Zur präzisen Rekonstruktion des Unfalls wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine externe Sachverständige hinzugezogen. Die Spezialistin unterstützte die Beamten der Würzburger Polizei bereits vor Ort bei der Spurensicherung und der Aufnahme des Unfallorts. Die Polizei bittet Personen, die das Geschehen im Rübezahlweg beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich dringend zu melden.

Kontakt für Zeugen: Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, Telefon: 0931 457-2230

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