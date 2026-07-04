Tödlicher Unfall auf der A3 nach Reifenplatzer
GEISELWIND, LKR. KITZINGEN – Auf der Autobahn A3 zwischen den Anschlussstellen Geiselwind und Wiesentheid in Richtung Frankfurt hat sich am Mittwoch gegen 11:00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 58-jähriger Pkw-Fahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw noch an der Unfallstelle verstorben ist.
Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es während der Fahrt offenbar zu einem Reifenplatzer. Der Fahrer verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einem Lastwagen und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlag trotz des schnellen Einsatzes von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.
Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizei Würzburg unter Hinzuziehung eines Sachverständigen im Auftrag der Staatsanwaltschaft, um den genauen Hergang zu klären. Die Richtungsfahrbahn Frankfurt war während der Einsatz- und Bergungsarbeiten vollständig gesperrt. Mittlerweile ist die Strecke wieder größtenteils freigegeben, einzelne Reinigungsarbeiten dauern noch an.
Auch ein Gefahrguttrupp der Verkehrspolizei war zur Kontrolle der Lkw-Ladung im Einsatz. Nach Überprüfung und Sicherung durch Fachfirmen ergaben sich keine Auffälligkeiten.
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