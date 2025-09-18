Tödlicher Unfall: Frau prallt mit Golf gegen Sattelzug
GEMÜNDEN A. MAIN – Am Dienstagnachmittag kam es auf der B26 bei Gemünden a. Main zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Gegen 14:30 Uhr kollidierte ein VW Golf frontal mit einem Sattelzug, wobei die Fahrerin des Pkws noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlag.
Der Unfall ereignete sich in einer langgezogenen Linkskurve im Ortsteil Langenprozelten. Der VW Golf geriet in den Gegenverkehr und stieß dort mit der Sattelzugmaschine zusammen. Durch den heftigen Aufprall drehte sich der Pkw und kam an der Leitplanke zum Stehen. Der Lastzug kam leicht in den Straßengraben ab.
Die Fahrerin des VW wurde von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Trotz der medizinischen Bemühungen konnte ihr nicht mehr geholfen werden. Die B26 musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Die Polizeistation Gemünden führt die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.
