Tödlicher Unfall in Castell: 77-Jähriger erliegt seinen Verletzungen
CASTELL – Ein tragischer Unfall ereignete sich am Mittwochmittag (10. Juni 2026) in Castell. Ein 77-jähriger Mann wurde von einem führerlosen Pkw erfasst und eingeklemmt. Er verstarb in der darauffolgenden Nacht im Krankenhaus.
Hergang des Unfalls
Der Vorfall ereignete sich gegen 12:30 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache setzte sich ein Pkw des Typs Toyota in Bewegung. Der Wagen erfasste den 77-Jährigen, wobei dessen linkes Bein unter dem linken Vorderreifen eingeklemmt wurde.
Rettungsmaßnahmen
Die Freiwillige Feuerwehr Castell war im Einsatz, um den Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien. Nach der Erstversorgung wurde er durch die Luftrettung mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen. Trotz aller Bemühungen der Ärzte erlag der 77-Jährige in der Nacht seinen schweren Verletzungen.
Ermittlungen
Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Ursache, warum sich der Pkw eigenständig in Bewegung setzen konnte, aufgenommen.
ANZEIGE
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!