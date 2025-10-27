Tödlicher Verkehrsunfall – 20-Jähriger verstirbt noch an der Unfallstelle in Grafenrheinfeld
GRAFENRHEINFELD – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 23:30 Uhr auf der Kreisstraße 3 zwischen dem Schweinfurter Maintal und Grafenrheinfeld zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger deutscher Fahrer tödlich verunglückte. Das Fahrzeug, ein BMW X3 M, geriet in Brand und brannte vollkommen aus.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der junge Mann während eines Überholvorgangs die Kontrolle über seinen PKW. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich, kam in einem Gartengrundstück zum Stehen und fing Feuer. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Neben Polizei und Rettungsdienst waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Grafenrheinfeld, Bergrheinfeld, Gochsheim und Gerolzhofen im Einsatz. Der Gesamtschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. Die Schweinfurter Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt ein Gutachter hinzugezogen.
