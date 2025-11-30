Tödlicher Verkehrsunfall – 49-Jähriger verstirbt noch an der Unfallstelle – Zwei weitere Personen schwer verletzt

EBELSBACH, LKR. HAßBERGE – Am Samstagabend ereignete sich auf der Staatsstraße 2447, zwischen Ebelsbach und Steinbach ein schwerer Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Passats verstarb noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. Zur Unfallaufnahme der Polizei wurde auch ein Sachverständiger vor Ort hinzugezogen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 49 Jahre alter Deutscher am Samstag, gegen 17:55 Uhr, mit seinem VW Passat auf der Staatsstraße 2447 von Ebelsbach kommend in Richtung Zeil am Main. Aus ungeklärter Ursache geriet er dabei in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Golf zusammen. Dieser wurde durch den Aufprall in ein angrenzendes Feld geschleudert. Ein ebenfalls im Gegenverkehr fahrender Audi, der hinter dem Golf fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stieß ebenfalls mit dem Passat zusammen.

Der 49-Jährige Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der Fahrer des Golfs, ein 48 Jahre alter Deutscher war ebenfalls in seinem Fahrzeug eingeklemmt und wurde durch die Feuerwehr aus diesem befreit. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, ebenso wie der 47-jährige deutsche Audi-Fahrer.

Die Unfallaufnahme wurde durch die Polizei Haßfurt übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde außerdem ein Gutachter hinzugezogen.

Die Unfallursache und die Höhe des Sachschadens sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge blieb die Staatsstraße noch bis kurz vor 22:30 Uhr voll gesperrt.