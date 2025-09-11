Tödlicher Verkehrsunfall – 55-Jähriger verstirbt noch an der Unfallstelle

BUCHBRUNN, LKR. KITZINGEN – Nach einem schweren Verkehrsunfall hat ein 55-Jähriger Fußgänger am Mittwochmorgen sein Leben verloren. Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 08:15 Uhr auf einem Feldweg bei Buchbrunn. Nach aktuellem Sachstand war der 55-Jährige zu Fuß mit seinem Hund unterwegs. Ein 44-Jähriger, welcher in diesem Bereich forstwirtschaftliche Tätigkeiten ausübte, rangierte dort mit einem Radlader und erfasste den 55-Jährigen. Trotz schnell eingeleiteter Rettungsmaßnahmen durch den hinzugerufenen Rettungsdienst kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Polizeiinspektion Kitzingen. Ein Sachverständiger war nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg ebenfalls vor Ort. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.