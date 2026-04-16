Tödlicher Verkehrsunfall auf der A3 bei Aschaffenburg: Lkw-Fahrer verstirbt an der Unfallstelle
ASCHAFFENBURG – Ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Pkw und eines Sattelzuges hat am Dienstagabend auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Frankfurt ein Todesopfer gefordert. Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer verlor bei dem Zusammenstoß sein Leben; zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
Das Unglück ereignete sich gegen 18:30 Uhr, als der Sattelzug aus bislang ungeklärter Ursache von der rechten auf die mittlere Fahrspur geriet. Ein dort fahrender Cupra Formentor musste nach links ausweichen und kollidierte auf der linken Spur mit einem Opel Astra. Die 50-jährige Fahrerin des Opels verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß mit dem Sattelzug zusammen.
Infolge der Kollision durchbrach der Lastwagen die rechte Leitplanke und prallte gegen eine Steinwand. Das Führerhaus löste sich vom Auflieger, überschlug sich und blieb liegen. Der 55-jährige polnische Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Auflieger stürzte zudem auf den Cupra und klemmte das Fahrzeug samt dem 27-jährigen Fahrer ein. Sowohl der Fahrer des Cupras als auch die Opelfahrerin kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.
Ermittlungen und Bergungsarbeiten
Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach hat die Untersuchungen übernommen. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich äußerst aufwändig und dauerten die gesamte Nacht an.
Die Auswirkungen auf den Verkehr sowie erforderliche Reinigungsmaßnahmen beschäftigen die Einsatzkräfte bis in den Folgetag:
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Sperrung: Die rechte Fahrbahn in Fahrtrichtung Frankfurt bleibt voraussichtlich bis in den Mittwochnachmittag gesperrt. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeführt.
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Umweltschutz: Da im Grünstreifen Betriebs- und Kraftstoffe ausgelaufen sind, müssen umfangreiche Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
Die Identität des verstorbenen Lkw-Fahrers konnte erst am Mittwochmorgen zweifelsfrei geklärt werden. Der entstandene Sachschaden ist erheblich, konnte jedoch noch nicht abschließend beziffert werden.
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