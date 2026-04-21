Tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 37: Pkw prallt gegen Betonwand
OBERTHULBA, LKR. BAD KISSINGEN – Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Montagnachmittag ein Menschenleben gefordert. Ein 39-jähriger Autofahrer prallte mit seinem Fahrzeug gegen eine Autobahnunterführung und verstarb noch an der Unfallstelle.
Gegen 16:40 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Meldung über das Unglück auf der Kreisstraße 37 ein. Ersten Ermittlungen zufolge war ein BMW X3 frontal gegen die Betonwand einer Autobahnunterführung geprallt. Der Aufprall war so heftig, dass das Fahrzeug bis zur B-Säule eingedrückt wurde.
Bergung gestaltete sich schwierig
Die alarmierten Rettungs- und Hilfskräfte waren rasch vor Ort, konnten jedoch nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Aufgrund der extremen Deformierung des Unfallwracks gestaltete sich die Bergung des Leichnams für die Einsatzkräfte der Feuerwehr schwierig. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 39-jährigen Mann mit deutscher und kasachischer Staatsangehörigkeit.
Sachverständiger zur Klärung der Ursache hinzugezogen
Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt ein Sachverständiger an die Einsatzstelle gerufen. Die Beamten der Polizei Hammelburg haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Untersuchungen.
Neben dem Rettungsdienst waren die Feuerwehren aus Oberthulba, Elfershausen und Euerdorf im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und die technischen Bergungsarbeiten durchzuführen.
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