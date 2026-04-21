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Tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 37: Pkw prallt gegen Betonwand

21. April 2026Letztes Update 21. April 2026
Tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 37: Pkw prallt gegen Betonwand
Symbolbild: 2fly4
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OBERTHULBA, LKR. BAD KISSINGEN – Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Montagnachmittag ein Menschenleben gefordert. Ein 39-jähriger Autofahrer prallte mit seinem Fahrzeug gegen eine Autobahnunterführung und verstarb noch an der Unfallstelle.

Gegen 16:40 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Meldung über das Unglück auf der Kreisstraße 37 ein. Ersten Ermittlungen zufolge war ein BMW X3 frontal gegen die Betonwand einer Autobahnunterführung geprallt. Der Aufprall war so heftig, dass das Fahrzeug bis zur B-Säule eingedrückt wurde.

Bergung gestaltete sich schwierig

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Die alarmierten Rettungs- und Hilfskräfte waren rasch vor Ort, konnten jedoch nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Aufgrund der extremen Deformierung des Unfallwracks gestaltete sich die Bergung des Leichnams für die Einsatzkräfte der Feuerwehr schwierig. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 39-jährigen Mann mit deutscher und kasachischer Staatsangehörigkeit.

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Neben dem Rettungsdienst waren die Feuerwehren aus Oberthulba, Elfershausen und Euerdorf im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und die technischen Bergungsarbeiten durchzuführen.

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