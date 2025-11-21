Tödlicher Verkehrsunfall auf glatter Fahrbahn – 25-Jähriger verstirbt noch an der Unfallstelle
BAD KÖNIGSHOFEN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Freitagmorgen kam es auf der Bundesstraße zwischen Unteressfeld und Bad Königshofen zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 25-jähriger Autofahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Ersten Erkenntnissen zufolge war der 25-jährige Fahrer eines Renault auf der Bundesstraße von Unteressfeld in Richtung Bad Königshofen unterwegs. Auf glatter Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in den Gegenverkehr, wo er mit einem unbesetzten Linienbus kollidierte.
Die Polizei Bad Königshofen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt unterstützt ein Gutachter bei der Rekonstruktion des Unfallgeschehens.
Neben Polizei und Rettungsdienst waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Alsfeld, Unteressfeld, Sulzdorf und Bad Königshofen im Einsatz. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt rund 60.000 Euro.
