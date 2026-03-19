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Tödlicher Verkehrsunfall bei Kleinostheim: 60-jährige Frau verstirbt noch an der Unfallstelle

19. März 2026Letztes Update 19. März 2026
Tödlicher Verkehrsunfall bei Kleinostheim: 60-jährige Frau verstirbt noch an der Unfallstelle
Symbolbild: 2fly4
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KLEINOSTHEIM IM LANDKREIS ASCHAFFENBURG – Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 8 ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 60-jährige Autofahrerin ihr Leben verlor. Gegen 16:20 Uhr geriet ein 26-jähriger Seat-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem Mercedes der Frau zusammen.

Die Fahrerin erlitt durch die Wucht des Aufpralls so schwere Verletzungen, dass sie trotz des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte noch am Unfallort verstarb. Ihr Beifahrer sowie der 26-jährige Unfallverursacher wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der junge Mann mit seinem Fahrzeug von Kahl in Richtung Kleinostheim unterwegs, als es zu der Kollision kam.

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Die Polizei Aschaffenburg übernahm vor Ort die Unfallaufnahme und sicherte die Spuren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zudem ein Sachverständiger hinzugezogen, um den genauen Hergang des Geschehens sowie die Schadenshöhe zu klären. Neben der Polizei waren auch zahlreiche Kräfte der umliegenden Feuerwehren und des Rettungsdienstes im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und die Verletzten zu versorgen.

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