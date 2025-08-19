Tödlicher Verkehrsunfall bei Kolitzheim – 21-jähriger Autofahrer verstorben

KOLITZHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Nach einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag hat ein 21-jähriger Mann nach einer Kollision mit einem Baum sein Leben verloren. Die Polizei Gerolzhofen hat in dem Fall die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Der Verkehrsunfall hat sich gegen 15:00 Uhr, auf der SW 40, zwischen Herlheim und Alitzheim ereignet. Dem Sachstand nach befuhr der 21-Jährige mit seinem Suzuki die SW 40 in Fahrtrichtung Alitzheim, als er aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und dort mit einem Baum kollidierte. Der Fahrer erlag trotz sofort eingeleiteter medizinischer Maßnahmen noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Polizeiinspektion Gerolzhofen. Die SW 40 war während der Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Auch die örtlichen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden Kolitzheim, Herlheim, Gerolzhofen sowie Zeilitzheim waren im Einsatz.