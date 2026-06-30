Tödlicher Verkehrsunfall bei Triefenstein: 16-jährige Kradfahrerin verstorben
TRIEFENSTEIN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Sonntagabend ereignete sich zwischen Homburg und Bettingen ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 16-jährige Kradfahrerin kollidierte frontal mit einem Pkw und erlag kurze Zeit später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.
Unfallhergang
Die 16-Jährige war gemeinsam mit einem 17-jährigen Kradfahrer auf der Staatsstraße 2299 in Richtung Homburg unterwegs. Als der 17-Jährige verkehrsbedingt abbremsen musste, geriet die dahinter fahrende Jugendliche aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammen.
Rettungsmaßnahmen und Folgen
Die Jugendliche stürzte bei der Kollision von ihrer Maschine und kam auf einer angrenzenden Schotterfläche zum Liegen. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach einer notärztlichen Erstbehandlung umgehend in ein Krankenhaus transportiert. Dort verstarb die 16-Jährige tragischerweise kurz nach Mitternacht.
Ermittlungen und Einsatz
Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld übernahm die Unfallaufnahme. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu klären. Die Staatsstraße war für die Dauer der Arbeiten voll gesperrt; die örtlichen Feuerwehren unterstützten bei der Verkehrsregelung.
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