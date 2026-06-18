Tödlicher Verkehrsunfall bei Untermerzbach: Radfahrer verstirbt an Unfallstelle
UNTERMERZBACH (LKR. HASSBERGE) – Am heutigen Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Kreisstraße HAS 52 bei Untermerzbach ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem ein 73-jähriger Fahrradfahrer tödlich verunglückte.
Unfallhergang
Der Unfall ereignete sich gegen 14:50 Uhr. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen wollte der 73-jährige Radfahrer die Kreisstraße HAS 52 überqueren. Dabei übersah er eine 69-jährige Audi-Fahrerin, die auf der vorfahrtsberechtigten Straße in ihrem schwarzen Pkw unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern.
Rettungsmaßnahmen und Folgen
Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen durch anwesende Ersthelfer erlag der Senior noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.
Polizeiliche Ermittlungen
Die Polizeiinspektion Ebern hat die Unfallaufnahme übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des genauen Unfallhergangs ein Sachverständiger hinzugezogen. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr Untermerzbach sowie Kräfte des Rettungsdienstes an der Unfallstelle im Einsatz.
ANZEIGE
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!