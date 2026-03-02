Tödlicher Verkehrsunfall in Bergrheinfeld: Fußgänger von Lastwagen erfasst

BERGRHEINFELD IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Am Montagmorgen ist ein 77-jähriger Rentner auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Schweinfurter Straße von einem rückwärtsfahrenden Lastwagen erfasst worden. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und den Rettungsdienst verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich gegen 07:30 Uhr, als ein 23-jähriger Kraftfahrer seinen Lastwagen zur Anlieferung auf dem Gelände zurücksetzte. Dabei wurde der Fußgänger von dem Fahrzeug erfasst und so schwer verletzt, dass auch der Einsatz eines Rettungshubschraubers sowie zahlreicher Rettungskräfte sein Leben nicht mehr retten konnte.

Die Polizei Schweinfurt hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde zudem ein Gutachter hinzugezogen, um die Ursache des tragischen Geschehens zu rekonstruieren. Die polizeilichen Untersuchungen dauern derzeit noch an.

