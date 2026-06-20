Tödlicher Verkehrsunfall in Ostheim vor der Rhön
OSTHEIM VOR DER RHÖN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Freitagvormittag ereignete sich an der Kreuzung Marktstraße und Torgasse ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 39-jährige Fußgängerin ums Leben kam.
Unfallhergang
Gegen 10:00 Uhr erreichte die Einsatzzentrale der Polizei die Meldung, dass eine Fußgängerin an der Kreuzung Marktstraße/Torgasse von einem Pkw erfasst worden sei. Passanten leisteten unmittelbar nach dem Vorfall Erste Hilfe. Trotz der sofortigen notfallmedizinischen Versorgung durch den alarmierten Rettungsdienst erlag die 39-jährige Frau noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.
Einsatzkräfte und Ermittlungen
Der 67-jährige Fahrer des unfallbeteiligten Pkw wurde vor Ort betreut. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen, der die Polizei Mellrichstadt bei der Unfallaufnahme unterstützt. Neben der Polizei waren die Feuerwehr aus Ostheim, der Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.
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