Tödlicher Verkehrsunfall in Schweinfurt – 3 Fahrzeuge beteiligt
SCHWEINFURT – Bei einem schweren Verkehrsunfall im Stadtgebiet am Freitagabend, bei dem zwei PKW frontal kollidierten, ist ein 82-jähriger Mann ums Leben gekommen. Vier weitere Personen wurden bei dem Unfall, der sich gegen 20:30 Uhr auf dem John-F.-Kennedy-Ring ereignete, zum Teil schwer verletzt. Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und wird dabei von einem Sachverständigen unterstützt.
Details zum Unfallgeschehen
Nach aktuellem Erkenntnisstand fuhr der 82-jährige türkische Fahrer eines schwarzen Mercedes aus einer Parkplatzzufahrt in den Kreuzungsbereich John-F.-Kennedy-Ring ein. Dabei übersah er einen aus Richtung Niederwerrn herannahenden grünen 3er BMW, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Ein dritter, weißer 1er BMW wurde bei der Kollision ebenfalls touchiert und beschädigt.
Opfer und Verletzte
- Der 82-jährige Fahrer des Mercedes erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
- Seine 81-jährige Beifahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.
- Der 19-jährige Fahrer des 3er BMW wurde leicht verletzt.
- Sein 18-jähriger Beifahrer erlitt schwere Verletzungen.
- Der 46-jährige Fahrer des 1er BMW wurde ebenfalls leicht verletzt.
Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Neben Polizei und Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.
Zur Unfallaufnahme und Klärung des exakten Hergangs wurde der John-F.-Kennedy-Ring für mehrere Stunden in beide Richtungen vollgesperrt.
