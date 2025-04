Tödlicher Verkehrsunfall: Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw verstorben

GRÄFENDORF, OT WOLFSMÜNSTER, LKR. MAIN-SPESSART – Am Samstagmittag ereignete sich aus bislang ungeklärter Ursache ein tragischer Zusammenstoß zwischen einem Personenkraftwagen und einem Motorrad. Der 56-jährige Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Polizei hat umgehend die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und wird dabei von einem erfahrenen Sachverständigen unterstützt.

Nach den vorliegenden Informationen ging die Meldung über den schweren Verkehrsunfall am Samstag gegen 11:30 Uhr bei der zuständigen Einsatzzentrale der Polizei ein. Der derzeitige Ermittlungsstand deutet darauf hin, dass der Motorradfahrer von Gemünden in Richtung Gräfendorf unterwegs war, als es in einer leichten Linkskurve zu der verhängnisvollen Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw kam.

Einsatzkräfte der Polizei, der örtlichen Feuerwehr und des alarmierten Rettungsdienstes trafen schnell am Unfallort ein und leisteten eine erste notfallmedizinische Versorgung. Trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte erlag der 56-jährige Motorradfahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die 40-jährige Fahrerin des beteiligten Kleinwagens blieb nach dem derzeitigen Kenntnisstand zumindest körperlich unversehrt. Die beiden Unfallfahrzeuge wurden zur weiteren Untersuchung sichergestellt und von einem Abschleppdienst geborgen. Der Unfallort und somit die Staatsstraße 2302 zwischen Gemünden und Gräfendorf ist zum aktuellen Zeitpunkt weiterhin für den gesamten Durchgangsverkehr gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Ablauf des tragischen Unfallgeschehens wurden von der Polizeistation Gemünden übernommen. Um den exakten Hergang des Unfalls detailliert zu rekonstruieren und die Ursache zu klären, wurde zusätzlich eine unabhängige Sachverständige hinzugezogen.