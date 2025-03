Tödlicher Verkehrsunfall – Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw verstorben

ZELLINGEN / OT RETZBACH, LKR. MAIN-SPESSART – Am Samstagmorgen kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der 57-jährige Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und wird dabei durch eine Sachverständige unterstützt.

Am Samstagmorgen, gegen 06.35 Uhr, ging die Mitteilung über den Verkehrsunfall bei der Einsatzzentrale der Polizei ein. Demnach war es im Bereich des Kreisverkehrs am Ortsende von Retzbach in Richtung Thüngen, zu einem Zusammenstoß eines Kleinwagens und eines Motorrads gekommen. Dem Sachstand nach war der Kleinwagen aus Thüngen kommend in den Kreisverkehr eingefahren, hier kam es zur Kollision mit dem im Kreisverkehr befindlichen Motorrad.

Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren rasch vor Ort und leisteten eine erste Notversorgung. Der 57-jährige Motorradfahrer erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die 33-jährige Fahrerin des Kleinwagens blieb dem Sachstand nach zumindest körperlich unverletzt. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt und durch einen Abschleppdienst geborgen.

Die Ermittlungen zum Ablauf des Unfallgeschehens hat die Polizeiinspektion Karlstadt aufgenommen. Zur Klärung des exakten Hergangs wurde auch eine Sachverständige hinzugezogen. Die Polizei richtet sich im Zuge der Unfallermittlungen auch an die Bevölkerung:

Wer Angaben zu dem Unfallgeschehen machen oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 09353 / 9741-0 mit der Polizeiinspektion Karlstadt in Verbindung zu setzen.