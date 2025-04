Tötungsdelikt im häuslichen Bereich: Untersuchungshaftbefehl erlassen

WÜRZBURG / HEUCHELHOF – Untersuchungshaftbefehl nach Tötungsdelikt in der Bukarester Straße

Einen Tag nach dem tragischen Tötungsdelikt in einem Wohnhaus in der Bukarester Straße in Würzburg hat die Polizei den Tatverdächtigen dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 45-jährigen Mann. Der Verdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Wie bereits berichtet, ereignete sich der Vorfall am Dienstagnachmittag, als die 45-jährige Lebensgefährtin des Tatverdächtigen in ihrem Zuhause ums Leben kam. Der Tatverdächtige, der selbst den Notruf wählte, wurde noch am Tatort von der Polizei festgenommen. Beim Eintreffen der Beamten fanden diese die Frau mit mehreren Stichverletzungen vor. Trotz sofort eingeleiteter notfallmedizinischer Maßnahmen erlag sie später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die weiteren Ermittlungen und stellte ein Messer als mutmaßliche Tatwaffe sicher. Der Tatverdächtige, ein Mann aus Aserbaidschan, wurde nach seiner Festnahme einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der aufgrund des dringenden Tatverdachts des Mordes den Haftbefehl erließ.