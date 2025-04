Toll: Das Kurbähnle ist zurück – Tradition in Blau-Weiß lebt wieder auf

BAD KISSINGEN – Die Nostalgie kehrt zurück: Pünktlich zum 1. April 2025 erstrahlt die beliebte Stadtrundfahrtbahn wieder in ihrem ursprünglichen Glanz. Der traditionsreiche Name „Kurbähnle“ kehrt ebenso zurück wie die ikonischen Farben Blau und Weiß – und nein, dies ist kein Aprilscherz. Mit dieser Entscheidung wird eine fast 50-jährige Tradition wiederbelebt und ein Stück Bad Kissinger Geschichte geehrt.

Aus GeckoBahn wird wieder Kurbähnle

Seit 2018 war die Bahn unter dem Namen „GeckoBahn“ in den Farben Gelb und Grün unterwegs. Nun setzt Bad Kissingen auf eine Rückbesinnung, um den einzigartigen Charme der Kurstadt noch authentischer zu bewahren. „Wir alle kennen unser ‚Bähnle’. Zuletzt fuhr es unter dem Namen Gecko-Bahn. Zwar wurde die Qualität der Fahrten durch Lautsprecherinfos, neue Routen und die Fahrgastzahlen wesentlich erhöht. Leider passten aus meiner Sicht aber Name und Farbe nicht zu unserem Weltbad. Das haben wir nun korrigiert. Ab diesem Jahr fährt unser ‚Kurbähnle‘ wieder“, erklärt Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel.

Erlebnisreiche Touren durch die Kurstadt

Von April bis Oktober bietet das Kurbähnle Touren an, die Bad Kissingen aus neuen Perspektiven erlebbar machen. Die Route führt durch den historischen Kurgarten, vorbei am beeindruckenden Gradierwerk und zum Wild-Park Klaushof. Mit dem Audiosystem erfahren Fahrgäste während der Fahrt spannende Geschichten und interessante Fakten über die traditionsreiche Kurstadt. Die Rundfahrt ist auch in zwei separaten Touren erlebbar:

Die Wild-Park-Tour bringt die Gäste vom Kurgarten bis zum Wild-Park Klaushof mit optionalem Zwischenstopp am Gradierwerk.

bringt die Gäste vom Kurgarten bis zum Wild-Park Klaushof mit optionalem Zwischenstopp am Gradierwerk. Die Altstadt-Tour erkundet die Belle-Époque-Architektur und den Luitpoldpark, bevor sie zurück zum Kurgarten führt.

Erste Bahn dieser Art in Deutschland

Seit seiner ersten Fahrt 1977 prägt das Kurbähnle das Stadtbild Bad Kissingens. Die weiß-blaue Bahn galt als charmantes Aushängeschild des jetzigen Weltbades und erfreute Generationen von Einheimischen und Gästen. Besonders bemerkenswert: Das Kurbähnle war die erste Bahn dieser Art in Deutschland. Damit setzte Bad Kissingen einen Meilenstein im Tourismus und bot eine neue, komfortable Möglichkeit, die Stadt zu erkunden. Nach einer zwischenzeitlichen Umgestaltung in Gelb-Grün ist die Freude groß, dass die Originalfarben nun wieder aufleben.

Mit der Wiederaufnahme des Namens und der Farben wird eine Tradition fortgeführt, die Bad Kissingen ein weiteres Stück seiner unverwechselbaren Identität zurückbringt. Das Kurbähnle bleibt damit nicht nur eine beliebte Touristenattraktion, sondern auch ein Symbol für die Verbundenheit mit der eigenen Geschichte.