Tomorrow – Zukunftsideen für den Landkreis Haßberge

HASSBERGE – Die Erlebniswochen Zukunftsklima im Landkreis Haßberge laden alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, sich an informativen und unterhaltsamen Veranstaltungen zu beteiligen, um die Region nachhaltig mitzugestalten. Zum Abschluss der Wochen stehen Sonderberatungen zu energietechnischen Themen, Filmvorführungen, eine Klimakonferenz und eine Konferenz zur nachhaltigen Schulgestaltung auf dem Programm. Die Teilnahme an allen Angeboten ist kostenlos.
Besondere Termine und Veranstaltungen
|Datum
|Veranstaltung
|Ort / Hinweis
|13. Oktober, 19:30 Uhr
|Filmkunst-Montag: Dokumentation „Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen“
|Capitol Kino, Zeil a.Main (Gespräche mit regionalen Experten ab 18:30 Uhr)
|13. & 20. Oktober, 14:00–16:00 Uhr
|Sonderberatung Energieberatung
|Kreisentwicklung, Landratsamt Haßberge, Haßfurt (Anmeldung erforderlich)
|16. & 23. Oktober, 16:00–18:00 Uhr
|Sonderberatung Energieberatung
|Sitzungssaal des Rathauses, Maroldsweisach (Anmeldung erforderlich)
|17. Oktober, 14:00–18:00 Uhr
|3. Klimakonferenz des Landkreises: „Energieversorgung und Beteiligung – Mehrwert der Klimaneutralität“
|Ganztagesstätte am Schulzentrum, Haßfurt (Gastredner: ARD-Moderator Thomas Ranft)
|17. Oktober, 19:00 Uhr
|Information und praktische Montage von Balkonkraftwerken
|UmweltBildungsZentrum (UBiZ)
|25. Oktober, 10:00 Uhr
|Konferenz: „Großes geht nur gemeinsam! Schule nachhaltig gestalten“
|Ganztagesstätte am Schulzentrum, Haßfurt (Zielgruppe: Lehrkräfte, Schulleitungen, Schüler und alle Interessierten)
Details zu den Veranstaltungen
Besonders hervorzuheben ist die 3. Klimakonferenz am 17. Oktober in Haßfurt, auf der der bekannte ARD-Moderator Thomas Ranft zum Thema „(Klima)Wandel gestalten – Chancen für eine lebenswerte Zukunft“ referieren wird. Im Anschluss daran können sich Interessierte im UBiZ direkt über die praktische Umsetzung von Balkonkraftwerken informieren.
Die Filmvorführung im Capitol Kino in Zeil a.Main am 13. Oktober bietet nach dem Film die Gelegenheit zum Austausch über Zukunftsideen mit regionalen Experten aus den Bereichen Energie, Bildung und Wirtschaft.
Die Sonderberatungstermine der Energieberatung richten sich an Bürger mit Fragen zu energierelevanten Themen in ihrem täglichen Lebensumfeld. Eine Anmeldung für die Beratungstermine ist erforderlich.
Die Konferenz am 25. Oktober befasst sich mit den Zukunftsfragen der Bildung: „Welche Schule braucht die Zukunft?“ und „Welche Zukunft braucht Schule?“
Weitere Informationen zum gesamten Programm der Erlebniswochen Zukunftsklima sind unter www.regionalmanagement-hassberge.de/aktionsmonat verfügbar.
